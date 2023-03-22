Население паниковало: землетрясение в Афганистане почувствовали в восьми странах
Жители восьми стран почувствовали землетрясение в Афганистане.
Фото: Freepik
Землетрясение в Афганистане магнитудой 6,5 почувствовали жители 8 стран. В частности, его ощутили в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.
Эпицентр землетрясения находился в Бадахшане на глубине 191 километр. В Ташкенте сила толчков достигла 5 баллов.
Люди в панике выбегали на улицу из домов и торговых центров. В помещениях выше 3 этажа дребезжали окна.
«У нас шкаф с посудой ходуном ходил, и дверцы стеклянные дрожали», - поделилась жительница.
В казахстанском Шымкенте тоже выбегали во дворы. В Алма-Ате землетрясение проявилось слабо.
Зато толчки ощутили во многих городах Таджикистана. На одном из видео заметно, что шкафы с вещами в квартирах раскачивались с большой амплитудой. На это обратил внимание сайт mk.ru.
Ранее сообщалось, что российские ученые предсказали землетрясение огромной силы, но не в Турции. 6 февраля там произошли толчки силой 7,7 балла, которые привели к серьезным разрушениям и многочисленным жертвам.