Насчитали 51 человека: муж накачивал супругу неизвестными веществами, чтобы ее насиловали другие мужчины
Муж накачивал супругу неизвестными веществами и впускал в дом желающих с ней переспать.
Фото: Freepik
Мужчина подмешивал супруге в ужин неизвестные вещества, а после того, как женщина засыпала, впускал в дом желающих с ней переспать. Полиция задержала 51 подозреваемого и насчитала 92 случая изнасилования.
Инцидент произошел во Франции. О действиях мужчины стало известно случайно, когда пенсионера заподозрили в съемке скрытой камерой женщин в раздевалке.
Когда полиция пришла к нему домой, то обнаружила флешку с шокирующими кадрами. На видео разные мужчины от 26 до 73 лет насиловали спящую женщину.
Как выяснилось, мужчина находил клиентов в интернете. Перед визитом он накачивал супругу некими веществами. Клиентов предупреждали, что нельзя душиться и курить – резкие запахи могли разбудить жертву. Сам муж в это время снимал все на видео.
Изнасилования длились с 2011 по 2020 годы. Предполагаемые преступники занимали разные должности: среди них были журналист, тюремный охранник, водитель.
Супруги прожили в браке более 50 лет – женщина не знала о происходящем, потому что ничего не помнила. Пройдя обследование, она обнаружила 4 венерических заболевания. Пострадавшая в результате действий мужа подала на развод.
О происшествии сообщил Telegram-канал Baza.
Ранее мы писали, что в США косметолог усыплял пациенток и насиловал их. Жертвами стали женщины от 51 года до 73 лет.