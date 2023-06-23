Насчитали 51 человека: муж накачивал супругу неизвестными веществами, чтобы ее насиловали другие мужчины

Мужчина подмешивал супруге в ужин неизвестные вещества, а после того, как женщина засыпала, впускал в дом желающих с ней переспать. Полиция задержала 51 подозреваемого и насчитала 92 случая изнасилования.

Инцидент произошел во Франции. О действиях мужчины стало известно случайно, когда пенсионера заподозрили в съемке скрытой камерой женщин в раздевалке.

Когда полиция пришла к нему домой, то обнаружила флешку с шокирующими кадрами. На видео разные мужчины от 26 до 73 лет насиловали спящую женщину.

Как выяснилось, мужчина находил клиентов в интернете. Перед визитом он накачивал супругу некими веществами. Клиентов предупреждали, что нельзя душиться и курить – резкие запахи могли разбудить жертву. Сам муж в это время снимал все на видео.

Изнасилования длились с 2011 по 2020 годы. Предполагаемые преступники занимали разные должности: среди них были журналист, тюремный охранник, водитель.

Супруги прожили в браке более 50 лет – женщина не знала о происходящем, потому что ничего не помнила. Пройдя обследование, она обнаружила 4 венерических заболевания. Пострадавшая в результате действий мужа подала на развод.

О происшествии сообщил Telegram-канал Baza.

Ранее мы писали, что в США косметолог усыплял пациенток и насиловал их. Жертвами стали женщины от 51 года до 73 лет.