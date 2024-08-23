«Нас вовремя предупредили»: спасшиеся сотрудники колонии под Волгоградом рассказали о захвате

Сотрудники колонии в Волгоградской области, которую захватили заключенные, рассказали о случившемся. Спасшиеся признались, что всегда были добры к злоумышленникам и не обращали внимания на их преступления.

В беседе с Kp.ru, сотрудники поделились, что в день захвата все было как обычно. Они работали до 12 часов, а потом, как и всегда, ушли на обед. У заключенных прием пищи в это же время. А спустя какое-то время начался бунт.

«Нас вовремя предупредили. Сотрудникам позвонили и сказали, чтобы они бежали. Работницы и побежали, им удалось уйти», - рассказал источник издания.

По словам сотрудника колонии, никто не относился плохо к заключенным. Для них они «больные» люди, которых следует «лечить». Собеседник СМИ заявил, что колония была образцовая. Но при этом это уже не первый захват. Похожая ситуация была 10 лет назад.

Ранее стало известно, что захватившие колонию террористы потребовали вертолет и $2 миллиона.