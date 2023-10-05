«Нас сожгут»: соседи жалуются на мужчину, жарившего шашлыки на балконе

Жители многоквартирного дома пожаловались на соседа, который жарил шашлыки на своем балконе. По их словам, мужчина просто устроил притон. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, инциденты происходят в ЖК в Бутово на Чечерском проезде. Мужчина на своем балконе жарил мясо на открытом огне.

«Там находится притон, сегодня на балконе развели костер и жарили шашлык. Полиция бездействует», — пожаловалась соседка.

Она отметила, что жители высотки обращались к правоохранителям и ждали, что они хотя бы поднимутся в квартиру хулигана, но этого не сделали. Женщина недовольна тем, что сотрудники просто взяли заявление и уехали, а жителям посоветовали написать коллективную жалобу. Для этого нужно ехать на другой конец Москвы.

«Пока мы доедем до туда — нас сожгут», — говорит соседка.

Женщина возмущена не только шашлыкам на балконе. По ее словам, сосед приглашает по несколько женщин и занимается с ними сексом на балконе.

«Постоянно нарушают тишину по ночам. Хозяин сказал «это моя квартира, что хочу, там и делаю», – подытожила жительница.

Ранее мы писали о том, как пассажир самолета набросился с вилкой на соседа и ударил его три раза в плечо.