«Нас избила Алиса, которая учится в институте»: раскрыты детали нападения вундеркинда Тепляковой на школьниц

Мама девочки, которая, предварительно, пострадала от рук 12-летней Алисы Тепляковой, рассказала о деталях нападения. По ее словам, вместе с Алисой были ее сестры, которые во время избиения стояли на стреме. Об этом женщина рассказала в интервью автору дзен-канала «Каморка Тимофеевны».

Новости о том, что девочка-вундеркинд побила двух школьниц, появились 29 января. Сообщалось, что родители пострадавших сняли побои и обратились в полицию. Теперь же появились подробности. Мама одного из детей поделилась — она знала до этого инцидента о семье Тепляковых, но даже не думала, что именно они воспитывают гениев, о которых рассказывают в СМИ.

21 января дочь женщины, как и всегда, пошла на занятие по тхэквондо. А уже после тренировки позвонила маме и призналась, что ее побили.

«Дома дочка мне стала рассказывать: „Нас избила Алиса, которая учится в институте“. Я говорю: „Как же так, студентка ходит в детскую спортивную школу?“ Дочь отвечает: „Нет, она примерно наша ровесница, ее зовут Алиса, она просто всем рассказывает, что она уже учится в институте, и даже в двух или трех!“» — рассказала мама девочки.

По словам женщины, изначально претензии Алисы касались подруги ее дочери. Вместе с сестрами вундеркинд вошла в раздевалку, когда там находились две девочки, и сразу обозначила, что пришла их бить. Перестала наносить удары она только тогда, когда стали появляться свидетели.

«На следующий день мы с мужем позвонили в отдел по делам несовершеннолетних, там нас проконсультировали, сказали, что, в первую очередь, надо снять побои. Поехали, сняли побои. Тут уже зашевелился тренер, я с ним связалась, и он решил собрать родителей всех девочек, участвовавших в потасовке, чтобы сделать „разбор полетов“», — отметила женщина.

Мама пострадавшей рассказала — Тепляков-старший отказался решать вопрос мирным путем. Она подчеркнула, что услышала от Евгения немало оскорблений в свой адрес. Многодетный отец настаивает — это другие девочки затравили Алису и ее сестер. По мнению мужчины, произошедшее стало широко известно только благодаря тем, кто не любит его большую семью.

Ранее отец Алисы Тепляковой заявил, что ее преследует педофил.