«Три года за Алисой бегает»: отец девочки-вундеркинда Тепляковой заявил, что ее преследует педофил

Многодетный отец Евгений Тепляков рассказал, что его дочь-вундеркинда Алису преследует адвокат. Он назвал его педофилом.

По словам россиянина, некий юрист уже три года «бегает» за девочкой и распространяет фейки об их семье. Так, он рассказал, что Тепляковы якобы купили новую квартиру. Но эта информация не соответствует действительности.

«Мы не покупали никакой роскошной жилплощади на юге Москвы. Кто это сказал? Это тот педофил, который три года за Алисой бегает. <…> Это сумасшедший педофил, который вроде как вообще отсидел срок. Бред сумасшедшего», - отметил Евгений в беседе с Voice.

Тепляков рассказал, что уже обращался в прокуратуру для привлечения юриста к ответственности, но ничего добиться у него не получилось. Больше всего мужчину возмущает то, что его семью и детей постоянно оскорбляют. А также то, что адвокат распространяет личные данные. Например, он публиковал точный адрес квартиры, которую якобы купили многодетные супруги. Евгений беспокоится, что также легко могут слить и реальную информацию.

Напомним, что в семье Тепляковых девять детей. Самого младшего родители назвали необычно — Альрик Финист Орион.

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