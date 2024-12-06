Нарушитель ударил ногой и дважды укусил сотрудника ДПС в служебной машине

Мужчина дважды укусил сотрудника ДПС во время остановки из-за нарушения ПДД. Как сообщает источник ИА Регнум, все произошло в Домодедове.

За нападение на сотрудника в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент случился еще 23 ноября. Сотрудники ДПС на улице Набережной остановили 34-летнего водителя. У него запросили документы и пригласили пройти в служебный автомобиль, чтобы составить административный протокол за нарушение. Там мужчина начал агрессивно себя вести и напал на одного из сотрудников.

«Уроженец города Домодедово нанёс удар ногой и дважды укусил 35-летнего инспектора ДПС в звании лейтенант полиции. Во время допроса задержанный вину признал», — говорится в сообщении.

На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

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