Нарушил закон? Что ждет стрелка, сбившего из ружья дрон ВСУ

Правовую оценку действиям жителя Подмосковья, сбившего из охотничьего ружья дрон ВСУ, будут давать МВД, Следственный комитет и суд. Об этом заявил начальник управления Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии полковник полиции Азамат Дышеков.

По его словам, компетентные органы установят, нарушил ли россиянин закон об оружии, когда начал стрелять по вражескому дрону.

«Закон об оружии, статья 24-я закрепляет условия, при которых владелец может применить оружие. …Она гласит, что граждане РФ могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности, в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. При этом применение оружия не должно причинить вред третьим лицам. И о том, что владелец оружия применил его, он в течение суток обязан сообщить в органы внутренних дел и в Росгвардию», - пояснил Дышеков в эфире «Вести ФМ».

Он пояснил, что нужно комплексно оценить обстоятельства, при которых было применено оружие прежде, чем делать выводы.

«Но хочу сказать, что такие основания в законе закреплены. То есть в данном случае человек полностью действовал в рамках закона», - приводит слова полковника mk.ru.

Напомним, утром 11 марта при отражении массовой атаки украинских дронов на столичный регион 52-летний житель Подмосковья самостоятельно сбил пролетавший над его домом. После этого появились сообщения, что вместо награды, мужчину могут лишить лицензии и забрать ружье.

Ранее сын отличившегося жителя Подмосковья заявил, что в прошлом году его отец, бывший военный, уже сбивал украинский беспилотник.