Нарушил правила безопасности: под Воронежем пятый день ищут собаку, выпущенную проводником из поезда

Собака по кличке Шура пропала в Воронежской области. Питомца перевозили на поезде. Из-за ошибки проводника он оказался на свободе. Происки домашнего любимца ведутся уже 5 дней, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Хозяйка животного рассказала журналистам об инциденте, который произошел 5 сентября. По словам женщины, проводник нарушил правила безопасности, выпустив собаку из купе. В РЖД объяснили случившееся следующим образом: Шура сбежала через дверь, которую открыли для кормления.

Через 15 минут после побега собаку зафиксировали камеры вокзала, заявили свидетели. Однако проводники сообщили о случившемся позже. Поиски продолжаются 5-й день, но результатов пока нет. Владелица Шуры заявила, что намерена подать заявление на проводника.

Ранее в Новороссийске мужчина сломал позвоночник чихуахуа. Хозяйке собаки заявили в полиции, что шансов на привлечение хулигана к ответственности мало.