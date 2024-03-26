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Опубликовано 26 марта 2024, 22:52
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Народную артистку России Шапошникову доставили в больницу после падения

Народную артистку России Шапошникову доставили в больницу после падения

© Freepik

В Москве госпитализирована народная артистка России, кларнетистка Маргарита Шапошникова. Ей потребовалась помощь врачей после падения.

Подробности приводит сайт mk.ru.

83-летнюю Шапошникову доставили в медучреждение 25 марта днем. Медики забрали ее из квартиры, расположенной в доме на улице Красина. Предварительно, Шапошникова упала и сломала ногу.

Напомним, она является профессором академии им. Гнесиных. Ученики Шапошниковой неоднократно становились лауреатами престижных музыкальных конкурсов.

В середине марта стало известно о смерти композитора Галины Гонтаренко. Она была профессором кафедры теории и музыки Ростовской консерватории. Ученики Гонтаренко побеждали в крупных конкурсах. Причины смерти 77-летнего композитора не раскрывались. Ректорат выражал соболезнования семье, коллегам и ученикам умершей.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
артистка
госпитализация
нога