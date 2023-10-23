Наркофермеру с Алтая грозит статья за выращивание галлюциногенных грибов

В Алтайском крае 41-летний житель Бийского района выращивал галлюциногенные грибы, которые впоследствии употреблял. Об этом рассказала помощник прокурора региона Мария Антошкина.

В сентябре мужчина впал в кому из-за отравления неизвестным ядом. В больнице медики выяснили, что он выращивал наркотические грибы, которые периодически употреблял сам. Так и стало известно о незаконных действиях подозреваемого, пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В доме у фигуранта сотрудники правоохранительных органов обнаружили мини-ферму со специальным оборудованием и 81 плодовое тело гриба. Во время допроса пострадавший признался, что знал о наркотических свойствах выращиваемых грибов, и раскаялся в содеянном.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге скончался мужчина после того, как поел шаверму. Он ужинал уличной едой с подругой, однако девушка не почувствовала симптомов отравления. Полиция считает, что смерть наступила все-таки из-за наркотиков.