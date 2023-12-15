Напряженные отношения: что происходило в семье стрелявшей в Брянске школьницы

Стало известно о непростых отношениях в семье школьницы, устроившей стрельбу в школе в Брянске. Предположительно, это было связано с работой отца, который пропадал, чтобы обеспечить родных всем необходимым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Глава семейства, бывший профессиональный спортсмен, всегда приучал своих дочерей к здоровому образу жизни, вводя регулярные тренировки и походы в спортзал с самого детства. В последнее время, чтобы обеспечить семью и предоставить дочерям максимум возможностей, он вынужден был работать ночами в службе безопасности на перерабатывающем предприятии.

После ночных смен отец отсыпался и уделял время тренировкам, стремясь поддерживать свою физическую форму. Это могло привести к тому, что он отчасти отдалялся от своих дочерей и не замечал проблем, с которыми они сталкивались, включая возможные случаи буллинга в школе.

Согласно мнению окружающих, в семье не было насилия, и многие считают, что дневник подростка является вымышленным.

Напомним, что 7 декабря школьница появилась в гимназии с дробовиком отца, убила одноклассницу, ранила пятерых человек, после чего покончила с собой.

Ранее мы писали о том, что отца открывшей стрельбу в Брянске школьницы выпустили из СИЗО.