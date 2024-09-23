Направлен в психбольницу с обострением: возбуждено уголовное дело в отношении парня, разгромившего могилу Маслякова

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего парня, который разгромил могилу ведущего КВН Александра Маслякова. Молодому человеку грозит до 3 месяцев ареста.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что уголовное дело возбуждено по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

По информации источника, парень имеет проблемы с психикой, лежал в больнице. Прошлой осенью уже случалось обострение.

По данным ТАСС, юноша направлен в психбольницу, у него очередное обострение психического заболевания. Решение о госпитализации было принято после обследования, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Напомним, 22 сентября парень вырвал крест на свежей могиле Маслякова, расположенной на Новодевичьем кладбище. Он разбросал цветы и фотографии. Полиция задержала злоумышленника. В момент задержания он вел себя странно и не мог отвечать на вопросы.