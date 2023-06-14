Напавший на семью с ножом москвич финансово зависел от жены и не хотел разводиться

48-летний москвич, который напал на жену и дочь 14 июня, не хотел разводиться. Жена съехала из своей же квартиры, а мужчина отказывался переезжать в родительскую. Он до последнего думал сохранить семью.

Как выяснил сайт mk.ru, 10 лет назад мужчина потерял работу и после этого не смог хорошо устроиться. Жена работала специалистом по связям с общественностью, и муж был зависим от женщины.

Совершеннолетняя дочь осталась жить с отцом, а 22-летний сын учится в Ульяновске. Жена приехала в свою квартиру накануне инцидента и потребовала развод – в противном случае она обещала решать вопрос через суд.

Утром мужчина напал на дочь и поранил ей руку. Мать выхватила нож из рук мужа. Обе москвички выбежали из квартиры и спрятались у соседа на третьем этаже.

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