Присматривались, фотографировали: напавшие на «Крокус» изучали возможность теракта на Красной площади

Боевики, напавшие на «Крокус» 22 марта 2024 года, изучали возможность теракта на «Красной площади, в синагоге и торговом центре. Об этом заявил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

Подробности узнало РИА Новости.

«Они, помимо "Крокуса", были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро "Чистые пруды", в "МЕГА Белая Дача", присматривались, фотографировали», - сообщил Власов.

По его словам, до теракта в «Крокусе» боевики посещали концертный зал заранее и были в «цивильной одежде», изучали обстановку.

Напомним, нападавшие открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник», затем подожгли зал. Погибли 145 человек.

Ранее сообщалось, что семья погибшего при теракте Вугара Гусейнова попросила наградить его орденом Мужества. Во время нападения боевиков он строил баррикады из столов, защищая людей от пуль, а также заслонил собой женщин.