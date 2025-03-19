Семья просит наградить погибшего в «Крокусе», который делал баррикаду из столов

Семья погибшего при теракте в «Крокусе» Вугара Гусейнова попросила наградить его орденом Мужества. При атаке террористов он делал баррикады из столов, чтобы защитить прятавшихся за колоннами людей, а также заслонил женщин, спасая их от пуль боевиков.

22 марта Вугар с женой Лилит, а также друзьями Валентином и Светланой приехали на концерт группы «Пикник». Когда в здание ворвались террористы, гости были у гардероба на первом этаже. Преступники открыли огонь, целясь в убегающих людей. Зрители прятались за колоннами и, чтобы спасти посетителей, Вугар стал опрокидывать барные столики, делая из них баррикаду. Этот момент попал на видео, которое облетело мировые СМИ.

Друг Вугара Валентин пытался обезвредить террориста и побежал на боевика, пока тот перезаряжал автомат, однако был убит другим террористом. В то же время Гусейнов заслонил собой от пуль жену и супругу друга Светлану, приняв огонь на себя. Вугар с женой погибли, а Светлане удалось выжить.

В июле 2024 года Валентина наградили орденом Мужества, а Вугар так и не был удостоен награды за отвагу. Семья поговорила с ИА Регнум и попросила ведомства рассмотреть возможность награждения.

«Мы очень хотим, чтобы Вугара тоже наградили орденом Мужества. Все мировые СМИ облетело видео, как в момент нападения террористов, Вугар делает баррикады из столов и тем самым пытается спасти невинных людей, спасти свою жену Лилит и друзей Валентина и Светлану», - рассказала родственница Вугара.

Она отметила, что когда наградили Валентина, у семьи стали спрашивать, почему орден не дали Гусейнову.

«Помню, что когда стало известно о героическом поступке Вугара, звучали предложения наградить его посмертно, но, к сожалению, дальше предложений дело пока не зашло», — сообщила родная сестра погибшей Лилит.

Женщина воспитывает сына погибших родственников. Официально опека оформлена на бабушку и ее маму.

Ранее сообщалось, что сотрудница опеки обвинила бабушку в краже денег у сироты «Крокуса» и довела до слез.