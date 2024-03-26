Напали люди в капюшонах и отбили органы: выяснились подробности гибели лидера панк-группы «Плакса»

Солист панк-группы «Плакса» Павел Якухин погиб в результате нападения в Подмосковья. Журналистам mk.ru стали известны подробности жестокого случая, произошедшего в конце марта.

Сильно избитого Якухина обнаружили 20 числа в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха. Там же артист проживал. По словам знакомых Павла, вечером на него набросились неизвестные люди в капюшонах. Пострадавшего панка отправили с места происшествия в больницу. Там у него зафиксировали множественные травмы и колотые ранения. Кроме того, у музыканта были отбиты внутренние органы.

Через пару дней Павел скончался в реанимации. На завтра, 27 марта, запланированы похороны погибшего. Однако родители мужчины до сих пор по какой-то причине не могут получить свидетельство о его смерти.

Ранее в Башкирии мужчина насмерть избил соседа из-за последней сигареты. У погибшего оказались сломаны почти все ребра.