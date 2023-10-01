Напали из-за цвета шнурков: в Новосибирске двух подростков едва не избили из-за одежды

Подростков в Новосибирске едва не избили из-за цвета шнурков, об этом сообщает NGS.RU.

Житель Новосибирска Евгений ждал своих детей в ресторане быстрого питания. Когда они зашли в заведение, тут же рассказали отцу, что к ним на улице пристала группа агрессивно настроенных ровесников. Как выяснилось позже, им не понравились красные шнурки подростков.

«Пока я стоял на кассе и ждал заказ, дочь начала звать на помощь. Я бегу по лестнице и вижу, что над ними стоит молодой человек, а парень девушки сидит расшнурованный», — рассказал Евгений.

Отец девочки рассказал, что неизвестный потребовал снять шнурки и кричал на его детей. Мужчина начал угрожать подросткам полицией, тогда они вышли на улицу, но конфликт на этом не закончился. Когда Евгений понял, что молодые люди не собираются уходить, он спустился вниз и еще раз пригрозил вызвать правоохранителей. Только после этого они ретировались.

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