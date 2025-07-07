Напал полицейский: звезду телеканала «Карусель» избили на глазах у прохожих

Телеведущего канала «Карусель» Андрея Гликогена жестоко избили в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Об этом рассказал его менеджер Telegram-каналу Ural Mash.

Со слов менеджера, на Гликогена напал в переулке полицейский, когда тот возвращался в отель. Предположительно, сотрудник правоохранительных органов прислонил табельное оружие к голове Андрея, заковал в наручники и избил. После он якобы пытался подкинуть телеведущему наркотики, но не успел, а затем скрылся с места происшествия.

Гликоген вернулся в Москву, где обратился в СК и прокуратуру. Артист пришлось отменить концерт, запланированный на 6 июля. Менеджер Андрея утверждает, что полицейский напал на него из-за ревности. Сейчас стража порядка отстранили от работы.

Это уже не первый случай нападения на Гликогена. В прошлом году съемочной группе, с которой ведущий приехал в Балашиху, разбили камеры.

Напомним, весной этого года Андрей попал в реанимацию после отравления в пермском ресторане. У Гликогена диагностировали тяжелое заболевание — ботулизм.