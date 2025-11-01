Напал на нее с топором: Юлия Ван потребовала алименты с экс-министра торговли Михаила Хубутии после избиения

Юлия Ван, бывшая возлюбленная экс-министра Торговли Подмосковья Михаила Хубутия, подала на него в суд. Девушка требует алименты на их общего ребенка, передает Telegram-канал 112.

О расставании пары заговорили минувшей весной. В апреле бывший министр торговли напал на Юлию с топором и жестоко ее избил. При этом в соседней комнате спала их маленькая дочь.

Пострадавшая девушка попала в больницу. Она рассказала о случившемся в социальных сетях, что впоследствии вызвало широкий общественный резонанс. Хубутию задержали и отправили под домашний арест. Михаил на допросе и в суде свою вину не признал. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что Юлия Ван уехала из России. По словам девушки, ей стали поступать новые угрозы от бывшего возлюбленного.