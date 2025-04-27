Нападение планировалось с сентября 2024 года: убийце генерал-лейтенанта Москалика обещали 18 тысяч долларов

Сотрудники Следственного комитета продолжают публиковать подробности расследования убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика. На этот раз стало известно, что организаторы теракта против военнослужащего обещали исполнителю 18 тысяч долларов.

Игнат Кузин, обвиняемый в совершении преступления, дал признательные показания, передает Telegram-канал Следком. Покушение на Москалика планировалось с сентября прошлого года. Организацией теракта занималась украинская разведка.

Москалик погиб в результате взрыва. Кузин активировал устройство, которое сдетанировало во дворе жилого дома.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта является агентом украинских спецслужб. Они завербовали мужчину для осуществления преступного замысла на территории РФ.