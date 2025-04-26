Им оказался агент украинских спецслужб: подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который причастен к организации теракта и гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Им оказался агент украинских спецслужб.

Информация о задержании подозреваемого появилась в Telegram-канале Следственного комитета. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что в ходе установления деталей убийства стала известна личность предполагаемого преступника.

Оперативные службы ФСБ России задержали гражданина 1983 года рождения, имеющего вид на жительство на Украине. В настоящее время с ним работают следователи.

По предварительной информации, мужчина активировал взрывное устройство, в результате чего погиб генерал-майор. Сам убийца в это время находился в Турции.

Ранее сообщалось о гибели конструктора российских систем РЭБ Евгения Рытникова. В его автомобиль подложили взрывчатку.