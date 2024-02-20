Нанесли друг другу ранения: мужчины выпили, повздорили и устроили драку с использованием ножниц

Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта в Санкт-Петребурге, после которого оба его участника попали в больницу. Мужчины устроили драку с использованием ножниц, передает 78.ru.

Приятели проводили вместе время за распитием алкогольных напитков в квартире дома на Красносельском шоссе. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве ревности, которая впоследствии переросла в драку.

Из квартиры оба участника конфликта попали в больницу. У хозяина зафиксировали множественные колото-резанные ранения головы и левого плеча. Он находится в тяжелом состоянии. Гость отделался куда меньшими травмами. До выяснения всех обстоятельств его поместили в изолятор. С места драки правоохранителями были изъяты ножницы.

Ранее в Вологодской области пьяная хозяйка зарезала гостя за отказ почистить картошку. После этого она продолжила выпивать, дожидаясь полиции.