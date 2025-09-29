Нанес четыре удара в нос: кто остановил бывшего студента, который устроил поножовщину в архангельском техникуме

Вооруженный ножом бывший студент ранил несколько человек в одном из техникумов Архангельска. Совершив преступление, молодой человек попытался скрыться, но на его пути встал учащийся образовательного учреждения по имени Михаил. Он нейтрализовал нападавшего четырьмя ударами в нос, передает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, Михаил стал свидетелем нападения бывшего студента на преподавателей. Когда парень с ножом побежал к выходу, чтобы скрыться, парень вместе с приятелем ринулся за ним.

Во время погони студентам удалось загнать злоумышленника в угол, но тот вырвался и продолжил убегать. Через некоторое время Михаил все же настиг опасного оппонента, ударил его и повалил на землю.

Отец героя рассказал журналистам, что его сын с четырех лет занимается хоккеем и принимает участие в патриотических мероприятиях. Поступок сына для него не стал неожиданностью.

Ранее один из студентов архангельского техникума рассказал, как преподавателей изрезали ножом. Сначала от рук злоумышленника пострадал учитель русского языка.