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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 14 мая 2024, 14:33
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Нанес 247 ударов ножом: суд оставил в силе приговор убийце ведущей «Русского радио Вологда»

Суд оставил в силе приговор мужчине, который 247 раз ударил ножом радиоведущую.
Нанес 247 ударов ножом: суд оставил в силе приговор убийце ведущей «Русского радио Вологда»

© Freepik

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, которую подали защитники мужчины, признанного виновным в убийстве ведущей «Русского радио Вологда». Об этом стало известно из Telegram-канала Прокуратура Москвы.

Приговор убийце был вынесен еще в ноябре 2023 года. Мужчину отправили за решетку на 14 лет. Его признали виновным в убийстве ведущей «Русского радио Вологда» Анны Азовской.

Фигурант дела нанес погибшей 247 ударов ножом. После этого злоумышленник угрожал полицейским, которые прибыли на место совершения преступления.

В этом году защитники пытались смягчить приговор убийце, однако суд остался непреклонен. Апелляционная жалоба была отклонена.

Ранее сообщалось, что убивший и расчленивший свою девушку житель Оренбуржья умер. Мужчина продолжительное время страдал от туберкулеза.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канала Прокуратура Москвы
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
приговор
радио