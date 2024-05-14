Нанес 247 ударов ножом: суд оставил в силе приговор убийце ведущей «Русского радио Вологда»

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, которую подали защитники мужчины, признанного виновным в убийстве ведущей «Русского радио Вологда». Об этом стало известно из Telegram-канала Прокуратура Москвы.

Приговор убийце был вынесен еще в ноябре 2023 года. Мужчину отправили за решетку на 14 лет. Его признали виновным в убийстве ведущей «Русского радио Вологда» Анны Азовской.

Фигурант дела нанес погибшей 247 ударов ножом. После этого злоумышленник угрожал полицейским, которые прибыли на место совершения преступления.

В этом году защитники пытались смягчить приговор убийце, однако суд остался непреклонен. Апелляционная жалоба была отклонена.

Ранее сообщалось, что убивший и расчленивший свою девушку житель Оренбуржья умер. Мужчина продолжительное время страдал от туберкулеза.