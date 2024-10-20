Намерены объявить в розыск: экс-глава банка выдал себе кредит на 3 млрд рублей и сбежал за границу

Бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в совершении преступления. По данным следствия, он похитил 3 миллиарда рублей и сбежал за границу, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия.

По данным СМИ, Ромаев поступил следующим образом: он прокредитовал подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Сумма транша составила миллиарды рублей.

После этого экс-председатель правления банка уехал из России. Компания, которой он согласовал выдачу кредита, сейчас находится на стадии ликвидации. В скором времени правоохранители намерены объявить Ромаева в международный розыск с помощью Интерпола.

Ранее бизнесвумен Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука и его команду в краже 37 млрд рублей. По ее словам, бывший муж потерял адекватность восприятия.