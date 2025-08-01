Акула напала на беременную жену экс-игрока НБА: подробности

Беременная жена экс-игрока НБА Данило Галлинари, журналистка Элеонора Бой пострадала от нападения акулы в Пуэрто-Рико. Женщине потребовалось хирургическое вмешательство.

По данным издания El Vocero, акула укусила 39-летнюю женщину за бедро. Ей экстренно оказали первую помощь и перевезли в больницу. Элеоноре сделали операцию, и теперь ей ничего не угрожает. На данный момент спасатели и сотрудники морской полиции патрулируют береговую линию в месте нападения акулы.

Жена итальянского баскетболиста уже вышла на связь в соцсетях и рассказала о своем самочувствии.

«Это был худший день в моей жизни, может моя бабушка Нелла была права, когда сказала: „В море предатели“. Никогда не думала, что на меня может напасть акула, и я была возле берега и на суперлюдном пляже», — объяснила журналистка.

Элеонора отметила, что и она, и ее ребенок в порядке: операция по исправлению ноги прошла успешно. Супруга спортсмена поблагодарила поклонников за переживания, а Данило — «за любовь и мужество». Игрок национальной сборной Италии и его жена ждут третьего ребенка. Также у них есть сын и дочь.

Ранее акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах.