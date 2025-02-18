Налепила наркотический пластырь: в российском регионе расследуют загадочную смерть девочки

На днях в Ухте попала в реанимацию шестилетняя девочка. Врачи не смогли помочь девочке, и она умерла на больничной койке. Ребенок случайно отравился опиоидным анальгетиком.

Год назад мама главы семьи, где росла девочка, заболела раком. Облегчить муки женщины мог только трансдермальный пластырь с содержанием анальгетика. Но она все равно скончалась.

В минувшие выходные семья решила начать делать ремонт в квартире бабушки. Пока родители девочки занимались уборкой, их дочь из любопытства взяла в аптечке пластырь и, налепив его на руку, отправилась играть, пишет Kp.ru.

Ночью малышке стало плохо — она ослабла и не реагировала на родителей. Мать с отцом сразу же позвонили в скорую помощь. Ребенка отвезли в реанимацию, где врачи подтвердили, что причиной всему стал наркотический препарат.

Девочка умерла за два дня до своего семилетия. Родители малышки готовятся к похоронам.

Региональный СК организовал проверку по факту случившегося. Следователям предстоит узнать, почему пластырь лежал в аптечке целый год и дадут оценку родителям малышки.

Как пояснил врач-психиатр-нарколог Андрей Никитин, шестилетняя девочка получила смертельную дозу препарата, который даже не назначают детям.

Ранее в Свердловской области двое футболистов 32 и 33 лет умерли во сне после тренировки. По предварительным данным, они могли отравиться ядом.