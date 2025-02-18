В Свердловской области два футболиста одной команды умерли во сне после тренировки

В Верхней Пышме умерли двое футболистов одной команды. Мужчинам было 32 и 33 года – смерть наступила во сне после тренировки.

Подробности приводит Е1.ru.

Мужчины тренировались в ФК «ПОЗ-Прогресс». Команда сообщила в своей официальной группе, что никто не верит в уход спортсменов из жизни.

Один из умерших с пяти лет занимался футболом, у него остались жена и трое детей. Мать 32-летнего спортсмена говорит, что он не жаловался на здоровье. После тренировки лег спать и не проснулся – во сне произошла остановка сердца.

«Накануне все было нормально, просто лег спать и не проснулся», - рассказала женщина.

Пока результатов вскрытия нет. Женщине также неизвестно, обследовали ли спортсменов. По словам матери, сын постоянно был на тренировках. Она допустила, что могла сказаться нагрузка.

Второй игрок умер точно так же. Руководство команды не комментирует смерть. Объявлен сбор средств для поддержки родных игроков.

Ранее сообщалось о смерти 16-летнего танцора и блогера Никиты Горбунова.