Накрыли простыней и транспортировали в морг: мужчина «ожил» после дня рождения друга

В Нижегородской области мужчину приняли за покойника и едва не отправили в морозильную камеру морга. Тот внезапно проснулся, когда медики начали его раздевать. Инцидент произошел в городе Бор после празднования дня рождения, передает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Мужчина в компании товарищей отмечал день рождения своего друга. После завершения празднества он отправился домой. По дороге выпивший житель Бора упал и уснул. Случайные прохожие приняли его за покойника и вызвали на место медиков. Затем спящий мужчина попал в приемный покой, где его накрыли простыней и транспортировали в морг.

Только при раздевании и перед отправкой в морозильную камеру он проснулся. Врачи, которые занимались россиянином, считают, что ему все приснилось. По их словам, мужчина попал в больницу в сильном алкогольном опьянении, проспался и отправился домой.

Ранее сообщалось, что мужчина ожил в карете скорой помощи после наезда на кочку. Прежде родственники допускали, что он же не очнется.