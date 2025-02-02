Накинул на шею веревку: мужчина поймал девочку на улице и попытался затащить домой, чтобы изнасиловать

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения на девочку в Астрахани. Несовершеннолетнюю пытался изнасиловать случайный прохожий. Он накинул на жертву веревку и потащил ее к себе домой, передает «Блокнот Астрахань».

По данным СМИ, злоумышленник увидел школьницу, когда та ждала автобус на остановке. Затем он накинул ей на шею веревку. Мужчина потащил жертву в сторону своего дома, чтобы изнасиловать. Однако по пути девочке удалось вырваться.

Юная астраханка рассказала обо всем родителям и полиции. Стражи порядка установили личность злоумышленника и провели его задержание. Мужчина на допросе признался, что хотел изнасиловать несовершеннолетнюю. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее в Подмосковье задержали серийного педофила, который охотился за школьницами. Он нападал на девочек в сквере.