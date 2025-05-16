Находятся в международном розыске: в деле об убийстве экс-мэра Самары и его супруги появились новые фигуранты

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. В рамках дела задержана внучка пожилой пары. Также стало известно, что еще двух человек объявили в международный розыск, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что еще два человека стали фигурантами уголовного дела об убийстве. Ими оказались 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели и ее 25-летний племянник Дмитрий Метревели.

Молодой человек вместе с внучкой Тарховых действовал в России, а третья женщина работала из-за рубежа: она давала советы, как расправиться с жертвами и избавиться от тел. После совершения преступления парень скрылся, а его подельницу задержали.

Кроме того, журналистам стало известно, что внучка Тархова познакомилась с сообщниками во время путешествия по Грузии. Она остановилась у женщины и ее племянника, а после пожаловалась им на нехватку денег. Тогда новые знакомые предложили девушке осуществить кровавый план.

Ранее сообщалось, что дочь убитого экс-мэра Самары Тархова прислала из колонии письмо. Она потребовала найти и наказать виновных в его смерти.