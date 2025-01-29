Находящийся в гробу покойник моргнул во время похорон

В Доминиканской Республике умерший мужчина моргнул в гробу. Об этом сообщает Daily Mail.

Близкие усопшего во время церемонии прощания обнаружили, что лежащий в гробу покойник несколько раз приоткрыл глаза. Ошеломленные гости вытащили смартфоны, чтобы заснять происходящее. Одна из присутствующих женщин допустила, что на самом деле мужчина жив и приходит в себя. Другие родственники предложили вызвать скорую помощь, чтобы отвезти его в больницу.

Когда видео появилось в интернете, некоторые пользователи предположили, что движение глаз мужчины — лишь оптическая иллюзия, ставшая следствием вспышки, которая отразилась в не до конца закрытых глазах умершего. Другие сочли движение век внешним проявлением посмертных изменений в тканях и мышцах. После трупного окоченения мышцы людей иногда непроизвольно сокращаются.

Не уточняется, обратились ли участники похорон за помощью к врачам.

Ранее мы писали, что школьница из Екатеринбурга скончалась после энергетика и сухариков.