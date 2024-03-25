Находка официанта «Крокуса» спасла жизнь заблокированной в огне девушке

Официант «Крокус Сити Холла» во время эвакуации посетителей обнаружил телефон и благодаря этому сумел спасти заблокированную в огне девушку. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, гражданин Узбекистана Камил Несибов, чья смена закончилась за несколько минут до нападения террористов, вышел на улицу и услышал громкие хлопки. Сначала мужчины испугались и побежали в ближайшее здание, однако затем решили вернуться к месту ЧП.

В здании Несибов выламывал двери и указывал посетителям, куда бежать. Затем в одном из коридоров на нижнем этаже мужчина заметил группу людей, около 80 человек, и помог ей выбраться. В какой-то момент благородный сотрудник «Крокуса» обнаружил лежащий на полу смартфон, который зазвонил. В трубку кричала девушка и просила ее спасти. По ее словам, все вокруг было охвачено огнем, а сама она «на втором этаже провалилась в какой-то квадрат».

Официант из «Крокуса», который находился в тот момент рядом с сотрудниками МЧС, передал им информацию. Специалистам удалось найти девушку и вывести ее из концертного зала.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько мужчин ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и устроили пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали, что следователи проверяют данные о четырех заблокированных пожарных лестницах в «Крокус Сити Холле».