Находится в тяжелом состоянии: что известно о девочке, найденной без сознания у мусорных баков в Москве

Появились подробности состояния девочки, которую нашли без сознания у мусорных баков в Москве. Насколько известно на данный момент, ее не насиловали. Об этом сообщает NEWS.ru.

Источник рассказал, что пока школьница все еще находится в тяжелом состоянии. Она прошла медосмотр, который исключил вероятность изнасилования. Однако все еще непонятно, что именно произошло с подростком.

Напомним, что в клинике, куда поступила девочка, обнаружили на ее животе следы от уколов. Предположительно, ей ввели какой-то препарат, о котором пока нет данных. Знакомые пострадавшей признавались, что в последнее время она вела себя странно, так как общалась с «плохой компанией». Из-за новых друзей она начала сбегать из дома и в один из дней не вернулась.

Обеспокоенные родители начали поиски дочери, когда она перестала выходить на связь. И спустя два дня стало известно, что ее нашел дворник в районе Некрасовка, когда выкидывал мусор. Школьница лежала без сознания.

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