Находится в тяжелом состоянии, без динамики: получивший благодарность кабмина РФ учитель разбился в аварии

Дорожная авария едва не унесла жизнь учителя Евгения Понарина в Курской области. Педагог был отмечен Правительством Российской Федерации, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

На канале опубликовали фотографию, где Понарин получает благодарность от главы российского кабинета министров Михаила Мишустина. О случившемся сообщает источник СМИ.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, не уточняется. Известно лишь, что под Курском столкнулись два автомобиля. В одном из них был Понарин.

Сейчас состояние учителя оценивается как тяжелое. При осмотре у пострадавшего мужчины закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей лицевого скелета.

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