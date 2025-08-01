Находится в розыске: суд в Москве заочно арестовал сына режиссера «Моей прекрасной няни»

Коптевский районный суд Москвы избрал меру пресечения для Василия Кирющенко* (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), который является сыном режиссера сериала «Моя прекрасная няня». Его заочно арестовали на два месяца.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Суды общей юрисдикции города Москвы. В публикации говорится, что инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Кирющенко* в виде заключения под стражу.

Сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» сейчас находится в розыске, поэтому решение было принято заочно. Арест будет отсчитываться с того дня, как фигуранта уголовного дела о призывах к террористической деятельности экстрадируют или депортируют на территорию РФ.

Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения Екатерине Шульман** (признана иноагентом на территории России). По возвращении в РФ ей грозит арест.

*внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга **признана иноагентом на территории России