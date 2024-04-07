Находится под подпиской о невыезде: против ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» возбудили дело

Следователи возбудили еще одно уголовное дело после стрельбы и возгорания в «Крокус Сити Холле». К ответственности планируют привлечь лиц, которые следили за пожарной безопасностью концертного зала, передает ТАСС.

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье «халатность». Его фигурантами стали ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» и начальник пожарной команды концертного зала. Оба мужчины сейчас находятся под подпиской о невыезде. Следователи считают, что возможные нарушения требований пожарной безопасности могли усугубить ситуацию во время теракта.

Боевики напали на концертный зал 22 марта. Они ворвались в здание и стали расстреливать людей. Кроме того, они подожгли «Крокус». В результате случившегося из-за стрельбы и пожара погибли 144 человека, еще около пяти сотен получили травмы и ранения.

Ранее сообщалось, что в «Крокусе» проводили противопожарные тренировки 5 раз за месяц. Условия учений были приближены к реальным.