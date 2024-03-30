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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 30 марта 2024, 19:23
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Находился в России нелегально: подростка-мигранта, обматерившего губернатора Самарской области, депортировали

Подростка-мигранта выдворили из России за оскорбление главы Самарской области.
Находился в России нелегально: подростка-мигранта, обматерившего губернатора Самарской области, депортировали

© Freepik

Малолетнего мигранта из Таджикистана депортировали на родину после того, как он обматерил главу Самарской области Дмитрия Азарова. Несовершеннолетний записал ролик, в котором оскорбил руководителя региона за желание разобраться в проблеме нападения на детей.

Резкие высказывания юного мигранта и его товарищей не остались незамеченными и безнаказанными, передает Telegram-канал Readovka. Подростка, который обматерил Азарова, вместе с матерью отправили в Таджикистан. Такое решение было принято на основании того, что граждане другого государства находились на территории России незаконно.

Старшего брата юного матерщинника заключили под стражу. Ему было предъявлено обвинение в массовой драке, с которой и хотел разобраться глава российского региона.

Ранее певица таджикского происхождения Манижа заявила, что террористы из «Крокуса» должны понести суровое наказание. По ее словам, важно наказать преступников именно по закону.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Readovka
Автор:Артем Хохлов
Теги:
миграция
подростки
хулиганство