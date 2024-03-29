Певица Манижа заявила, что террористы из «Крокуса» должны понести суровое наказание. Артистка прокомментировала трагедию в Красногорске в соцсети.

После теракта в Крокусе Манижа записала видео, в котором заявила о травле ее соотечественников. Пользователи Сети неверно восприняли слова артистки, посчитав, что она защищает террористов. В новой публикации Манижа прояснила свою позицию. Она считает, что злоумышленники заслуживают сурового наказания.

«Я не жалею и не оправдываю террористов. Они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону! Важно не уподобляться бесчеловечной системе ценностей», — высказалась знаменитость.

Также Манижа обратилась к тем, кто распространяет слухи о ней. Певица призвала хейтеров ценить свое время и уважать чувства пострадавших при теракте.

«А все те, кто лжет и переворачивает мои слова, прошу вас: цените свое время и отдавайте его тем, кому сейчас нужна поддержка», — заявила артистка.

В конце обращения она выразила соболезнования россиянам, столкнувшимся с трагедией.

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Также сообщалось о том, что певец Александр Малинин пожертвует гонорар с концерта в Екатеринбурге пострадавшим в «Крокусе».