Находился в квартире один: родителей задержали за оставление трехлетнего сына ради прогулки

Сотрудники правоохранительных органов задержали супругов из Северной столицы, которые оставили трехлетнего сына дома одного. Пара отправилась гулять. Тревогу забила бабушка несовершеннолетнего, передает Telegram-канал Петербургская полиция.

Стражи порядка узнали о ребенке, который остался без присмотра дома, от пожилой женщины. Бабушка позвонила в полицию 29 февраля. Она сообщила, что мальчик уже долгое время находится без присмотра в квартире дома по бульвару Новаторов.

Через некоторое время стражи порядка прибыли по адресу и вскрыли дверь. После этого несовершеннолетний был доставлен в больницу, а его родители задержаны. Мужчина и женщина не работают, семья считается неблагополучной.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении несовершеннолетнего в опасности.

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