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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 марта 2024, 19:21
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Находился в квартире один: родителей задержали за оставление трехлетнего сына ради прогулки

В Петербурге задержали родителей, которые оставили трехлетнего сына ради прогулки.
Находился в квартире один: родителей задержали за оставление трехлетнего сына ради прогулки

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали супругов из Северной столицы, которые оставили трехлетнего сына дома одного. Пара отправилась гулять. Тревогу забила бабушка несовершеннолетнего, передает Telegram-канал Петербургская полиция.

Стражи порядка узнали о ребенке, который остался без присмотра дома, от пожилой женщины. Бабушка позвонила в полицию 29 февраля. Она сообщила, что мальчик уже долгое время находится без присмотра в квартире дома по бульвару Новаторов.

Через некоторое время стражи порядка прибыли по адресу и вскрыли дверь. После этого несовершеннолетний был доставлен в больницу, а его родители задержаны. Мужчина и женщина не работают, семья считается неблагополучной.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении несовершеннолетнего в опасности.

Ранее в Петербурге девочка впала в кому из-за благих намерений матери и чая с уксусом. Женщина решила вылечить дочь с помощью народного средства.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Петербургская полиция
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ребенок
родители