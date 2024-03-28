Споткнулся, когда убегал от террористов: бывший концертный директор «А-Студио» пострадал в «Крокусе»

При теракте в «Крокус Сити Холле» пострадал бывший концертный директор группы «А-Студио» Александр Старых. Он споткнулся, когда убегал от террористов, и получил несколько травм.

Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Старых был на концерте «Пикника» 22 марта с друзьями. Они сидели в ВИП-ложе на 9 ряду. При звуках выстрелов Старых бросился к сцене, чтобы выбраться через кулисы. Пока бежал, он сильно упал. В итоге Старых спасся через дверь, в которую заносили технику и декорации.

Он обратился в больницу. Врачи диагностировали ушиб грудной клетки и колена. Ему назначили амбулаторное лечение. Друзьям Александра тоже удалось спастись.

Старых известен по работе не только с «А-Студио», но и композитором Александром Градским, певицей Ириной Понаровской, артистом Александром Ивановым. Сейчас он на пенсии, но иногда занимается организацией концертов.

Ранее певец Сергей Лазарев призвал не делать соревнование из помощи пострадавшим при теракте. Он считает, что в данном случае помогают, «кто как может».