При посадке в Пулково пилотов самолета пытались ослепить лазером зеленого цвета

Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером при посадке в Пулково. Несмотря на это, приземление произошло благополучно.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Aviaincident.

11 апреля борт, летевший из Москвы, заходил на посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. В 21:46 «экипаж доложил об ослеплении лазером зелёного цвета», сообщил источник.

В 21:50 самолет приземлился, никто не пострадал. Об инциденте оповестили органы МВД и ФСБ.

Ранее сообщалось, что 8 апреля пилоты самолета, летевшего из Петербурга в Волгоград, на 20 минут пропали для диспетчера. Они сняли наушники и выключили громкую связь. На борту в тот момент находились 189 пассажиров. В Росавиации начали расследование случившегося. Выяснилось, что нарушение было со стороны экипажа, технических проблем не наблюдалось. Вину за потерю радиосвязи взял на себя командир воздушного судна.