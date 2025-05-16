Наказали родители: семилетний мальчик умер после того, как его напоили оливковым рассолом

В США семилетний мальчик умер в многодетной приемной семье. Родители напоили ребенка оливковым рассолом, что привело к трагичному исходу, передает The Daily Mail.

По информации СМИ, в семье, где умер школьник, воспитываются шестеро детей. Строгие родители поили детей оливковым рассолом за провинности.

Когда они применили наказание в очередной раз, то их семилетнему приемному сыну стало плохо. Спасти ребенка не удалось. В больнице врачи обнаружили, что юный пациент был сильно истощен из-за недоедания.

Родители в ходе следствия отрицали свою причастность к случившемуся. Они утверждали, что ребенок страдал от психического заболевания. Экспертам не удалось подтвердить версию пары, а также установить истинную причину смерти, поэтому расследование вскоре закрыли.

Ранее в США четырехлетняя девочка жила с останками семьи две недели. На протяжении этого времени она питалась только шоколадом.