Наказали родители: семилетний мальчик умер после того, как его напоили оливковым рассолом
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В США семилетний мальчик умер в многодетной приемной семье. Родители напоили ребенка оливковым рассолом, что привело к трагичному исходу, передает The Daily Mail.
По информации СМИ, в семье, где умер школьник, воспитываются шестеро детей. Строгие родители поили детей оливковым рассолом за провинности.
Когда они применили наказание в очередной раз, то их семилетнему приемному сыну стало плохо. Спасти ребенка не удалось. В больнице врачи обнаружили, что юный пациент был сильно истощен из-за недоедания.
Родители в ходе следствия отрицали свою причастность к случившемуся. Они утверждали, что ребенок страдал от психического заболевания. Экспертам не удалось подтвердить версию пары, а также установить истинную причину смерти, поэтому расследование вскоре закрыли.
Ранее в США четырехлетняя девочка жила с останками семьи две недели. На протяжении этого времени она питалась только шоколадом.