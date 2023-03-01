Хрустнул, а затем почернел: машинист башенного крана сломал половой орган об ягодицу любовницы

В Москве 28 февраля с 29-летним машинистом башенного крана произошел неприятный инцидент. Во время отдыха с любовницей он сломал половой орган. Об этом стало известно изданию mk.ru.

Оказалось, что на больничной койке мужчина оказался из-за неосторожности в процессе секса с девушкой. Закончив трудовой день, он решил провести время со своей возлюбленной на своей квартире на западе Москвы. Когда его дама сердца пришла в гости, они решили заняться любовью, вот только процесс окончился довольно печально. В порыве страсти машинист ударился половым органом об ягодицу своей партнерши, и раздался отчетливый хруст.

Житель Москвы наблюдал, как за считанные секунды его пенис опух, а затем и вовсе почернел. Боль была невыносимой, но вызывать бригаду скорой помощи он не захотел, так как ему было стыдно рассказывать о случившемся. В итоге из-за стеснения он пешком направился в частную клинику, где и поведал сложившуюся ситуацию.

Врач-уролог, осмотрев смущенного пациента, сделал ему укол обезболивающего и оценил состояние как средне тяжелое. Медиков все же пришлось вызвать, и пострадавшего на карете скорой помощи доставили в больницу для госпитализации. Уже в медицинском учреждении было приняло решение проводить экстренную операцию на гениталиях мужчины.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас жизни машиниста ничего не угрожает. В ближайшее время его выпишут из больницы, вот только ему предстоит довольно долгая реабилитация. Чтобы полностью восстановиться, ему потребуется не меньше трех недель. Из-за этого он временно не сможет работать, поэтому ему пришлось взять больничный.

Ранее в Индонезии девушка решила отрезать своему бойфренду половой орган из-за того, что он пригрозил ей сливом в Сеть интимного видео с ее участием. Месть она осуществила в номере отеля, а в больницу пострадавший был доставлен с обильной кровопотерей.