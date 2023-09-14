Найдены обессиленными: поисковая операция потерявшихся в ледниках туристов закончилась чудом

Пожилых туристов, потерявшихся на Камчатке в конце августа, нашли живыми, об этом сообщает РИА Новости.

72-летние туристы Александр Благуляк и Геннадий Кочкин планировали пройти по маршруту поселок Ключи — озеро Державина — вулкан Средний — ледник Богдановича — перевал Безымянный — перевал Толбачик — перевал Толуд — к. Клешня. Однако до конечной точки в назначенное время они не добрались.

Последний раз туристы выходили на связь 27 августа, 5 сентября они должны были завершить поход, но этого не произошло. Тогда на поиски пропавших мужчин подняли беспилотники и вертолеты. Операция продолжалась девять дней, спасатели обследовали более 400 квадратных километров.

14 сентября МЧС региона сообщило о том, что туристы найдены живыми и невредимыми. Их эвакуировали на вертолете.

«Пожилые туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам»‎, — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Египте произошло очередное нападение акулы на туристов. На этот раз пострадала женщина в курортном городе Дахаб.