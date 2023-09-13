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20:25, 13 сентября 2023
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Mash: в Египте акула напала на туристку в зоне буйков и откусила девушке руку

Mash: в Египте акула напала на туристку в зоне буйков и откусила девушке руку

© Freepik

В Египте акула напала на туристку и откусила девушке руку. Девушка плавала в зоне буйков на пляже отеля.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествие случилось в курортном городе Дахаб. Девушка и ее парень плавали на пляже при отеле. Они заметили вдалеке рыбу и подумали, что это тунец.

В итоге к ним подплыла четырехметровая акула, она напала на женщину. По предварительной информации, туристке оторвало руку.

Ее достали из воды и передали медикам. Акулу пытались поймать, но рыба ушла на глубину.

После инцидента пляж закрыли.

Напомним, минувшим летом акула напала на россиянина в Хургаде и растерзала его на глазах туристов и родного отца. Мужчина был с девушкой – ей удалось спастись.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Теги:
происшествие
туристы
рыба
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