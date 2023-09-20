Найдено тело женщины, застрявшей с дочерью под завалами после взрыва в Балашихе

Тело 32-летней жительницы дома в Балашихе, где прогремел взрыв, нашли под завалами. О ее пятилетней дочери пока ничего не известно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, что взрыв газа прогремел в подмосковной многоэтажке сегодня, 20 сентября утром. В результате случившегося погибли не только несколько жильцов, но и сотрудники МЧС. Во время их операции по спасению людей, случилось еще одно обрушение.

Бабушка, которая живет в доме напротив, до последнего надеялась, что родственницы живы. Она следила за разбором завалов из своего окна и была на успокоительных. По словам женщины, несколько часов назад она слышала крики дочери и плач внучки, но потом случилось еще одно обрушение.

Отмечается, что 32-летняя найденная погибшая жила с дочерью и мужем в арендованной квартире. Утром супруг ушел на работу, а они с ребенком остались дома. О девочке пока ничего не известно.

Ранее мы писали о том, что при повторном обрушении дома после взрыва в Балашихе погибли не только жители, но и сотрудники МЧС. Оказалось, что у одного из спасателей неделю назад родился сын. Известно, что среди умерших есть имя старшего смены 201-й пожарной части Мооблпожспаса Олега Калмыкова. Мужчина регулярно участвовал в спасательных операциях и помогал всем, кому мог.