Найденный в шкафу пенсионер прятался от инопланетян

Мумифицированный пенсионер, найденный в шкафу, прятался от инопланетян. Об этом сообщает mk.ru.

Накануне на северо-западе Москвы нашли тело мужчины 1943 года рождения. Мумифицированный труп обнаружил рабочий, который должен был очистить муниципальную квартиру от вещей предыдущего жильца. Оказалось, что пенсионер спрятался в нише шкафа специально.

Тело нашли во встроенном стенном шкафу, который был обшит фольгой изнутри. Полицейские предположили, что пенсионер таким образом прятался от инопланетян. Предварительная причина смерти мужчины - острая сердечная недостаточность. Эксперты определили, что пенсионер скончался примерно полгода назад.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае 82-летнего мужчину обвинили в убийстве супруги. Трагедия произошла в июне 2023 года. В ходе ссоры пенсионер забил до смерти жену, нанеся ей удары поленом. Как выяснилось позже, у мужчины были проблемы с психикой.