До смерти забил жену поленом: пенсионер предстанет перед судом за убийство

82-летний мужчина из Пермского края предстанет перед судом за то, что он до смерти забил 85-летнюю жену поленом. Об этом сообщает Ura.ru.

Трагедия произошла в июне этого года. Пожилая пара сильно поссорилась. В ходе конфликта муж пенсионерки нанес ей несколько ударов поленом по голове и другим частям тела. Полученные травмы были несовместимы с жизнью, и женщина скончалась прямо на месте происшествия. Как передают в СУ СК РФ по Пермскому краю, уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

82-летний пенсионер прошел судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой было установлено, что он борется с психическим расстройством. В связи с этим в отношении мужчины необходимо принять меры медицинского характера.

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